«التكافل الاجتماعي»: صرف المساعدات المادية من خلال كارت «ميزة»

قالت عبير سيد، المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي أنشئت منذ 65 عامًا، وتطورت بشكل كبير في الفترة الأخيرة فلم تصبح مقتصرة على تقديم معونات في فصل الشتاء فقط بل العام بأكمله، مشيرًا إلى أن المؤسسة تقدم المساعدات المادية والعينية بخلاف شهر رمضان والأعياد والمواسم كالأدوات المدرسية، كما أتاحت صرف المساعدات المادية للمواطنين المحتاجين كل أول شهر جديد عن طريق كارت «ميزة» الذي قضى على الزحام والتكدسات.

مساعدات بقيمة 58 مليون جنيه

وأضافت «سيد»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «DMC»، أن عدد المستفيدين من المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي على مستوى 27 محافظة بلغ ما يقرب من 80 ألف مستفيد عام 2022، مشيرة إلى أن إجمالي المساعدات التي تمت بلغت 58 مليون جنيه، كما يتم تقديم المساعدات المالية على مدار العام وفقًا للحالة المرضية أو الحالة الاجتماعية التي يقدم عليها المواطن.

مبادرات لتمكين الأُسر اقتصاديًا

وأشارت المدير التنفيذي للمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إلى أنه تم إطلاق مبادرات تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بهدف تمكين الأُسر اقتصاديًا وتحويلهم من مستفيدين إلى منتجين، عن طريق إعطائهم مبلغ لإقامة مشروع خاص بهم والاعتماد على دخله، وبالتالي لا يتنظر مساعدة من أحد.