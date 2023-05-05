«الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة: انخفاض الحرارة 4 درجات مئوية

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الجمعة بعض التقلبات، حيث من المتوقع حدوث نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وقد تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل لـ30% على مناطق من السلوم ومطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

انخفاض في درجات الحرارة بقيم تصل لـ4 درجات

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حدوث انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق من البلاد أمطارًا خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل لـ30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تشهد البلاد يوم الأحد المقبل أمطارًا خفيفة بنسبة حدوث تصل لـ30% على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.