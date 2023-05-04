الأرصاد: 7 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال الأيام المقبلة

تتعرض القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد إلى هبوب رياح مثيرة للرمال والأتربة وسقوط أمطار، حسبما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية في بيان لها، حيث يسود طقس معتدل صباحا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للبرودة ليلا وعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية بطقس الأيام القادمة

تنشر«الوطن» الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة بداية من غدا الجمعة 5 مايو الجاري حتى الأربعاء 10 مايو وفقا للأرصاد الجوية المصرية،

ترتفع درجات الحرارة بطقس غدا الجمعة 5 مايو الجاري لتصل لأعلى معدلاتها خلال الأسبوع خاصة على جنوب وشمال الصعيد وسيناء للتخطي 39 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى بجنوب الصعيد و34 درجة مئوية للعظمى بشمال الصعيد وجنوب سيناء.

شبورة مائية على الطرق

تشهد بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط وشمال سيناء وشمال الصعيد شبورة مائية صباحا على فترات متقطعة.

عاصفة ترابية: تنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد و السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة من اليوم ويصاحبها رمال ببعض الأحيان.

نشاط رياح

نشاط رياح: تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

سقوط الأمطار على المحافظات

تتعرض عدة أماكن خلال الأسبوع الحالي لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة بنسبة 30% على فترات متقطعة من اليوم منها مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري والساحل الشمالية.

انخفاض درجات الحرارة: بداية من السبت 6 مايو الجاري تنخفض درجات الحرارة ما بين 3حتى 4 درجات مشوية على كافة الأنحاء.

حركة الملاحة بالبحرين

تعتدل حركة الملاحة بالبحرين بطقس الأيام المقبلة، فيبلغ ارتفاع الموج بالبحر المتوسط، والبحر الأحمر من متر ونصف حتى مترين، لتكون حركة الملاحة مناسبة لممارسة الأنشطة البحرية.