رعد وعواصف خلال حفل تتويج الملك تشارلز.. ماذا قالت الأرصاد البريطانية؟

ينتظر المواطنون في جميع أنحاء المملكة المتحدة لحظة تتويج الملك تشارلز الثالث، والمقرر أن تكون صباح يوم السبت المقبل في وستمنستر أبي في لندن، لكن خبراء الأرصاد بانجلترا قالوا إن الطبيعة الأم قد تعوق الاحتفالات التي ينتظرها الإنجليز.

حالة الطقس خلال تتويج الملك تشارلز

وبحسب تصريحات توني زارتمان كبير خبراء الأرصاد الجوية في AccuWeather، فإن يوم السبت المقبل يشهد سلسلة من العواصف، تجعل حالة الطقس غير مستقرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال حفل تتويج الملك تشارلز، مضيفًا أن الراغبين في حضور الاحتفالات بالشارع يجب أن يكون معهم سترة ومظلة في متناول اليد

وأضاف أن درجات الحرارة ستكون خلال فترة الموكب نحو 50 فهرنهايت، وسترتفع تدريجيا لتصل إلى درجة حرارة 61 درجة فهرنهايت خلال ساعات بعد الظهر، ويتوقع أنه بمرور الوقت ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وقد يصاحبها سقوط أمطار في بعض الأحيان، وفق ما نشر بموقع «accuweather» الإنجليزي.

وأوضح أن جنوب غرب لندن قد يشهد أمطار خلال فترات ما بعد الظهيرة، ويمكن أن تكون أمطار رعدية، وهناك احتمال أن يكون صاعقة مفاجئة.

وأوضح زارتمان، أنه يجب على المتفرجين والمسؤولين على دراية بالظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد خلال حفل تتويج الملك تشارلز واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأضاف أن حالة الطقس غير المستقر التي ستشهدها لندن ستسمر حتى مساء يوم الأحد التالي، مع استمرار سقوط أمطار عديدة.

حفل تتويج الملك تشارلز

ومن المتوقع أن يبدأ احتفال تتوقع الملك تشارلز الثالث في تمام الساعة 11 صباحًا بالتوقيت، حيث سيتم اصطحاب الملك والملكة في موكب التتويج الذي يستمر لمدة ساعتين منن قصر باكنجهام ويستمر عبر شوارع وسط لندن إلى دير في وستمنستر أبي، ومن المتوقع أن يصطف الآلاف في الشوارع للمشاركة في الاحتفال.

بعد دخول الملك والملكة إلى دير وستمنستر أبي، سيقوم الملك بإلقاء القسم وسيردد الشعب معه القسم بالولاء للملك والبلد، وبعد انتهاء القسم، سيعود إلى قصر باكنجهام في مدرب جولد ستيت وسط موكب احتفالي أكبر يٌعرف باسم «موكب التتويج»

سيستمر الاحتفال الملكي حتى يوم الأحد بما يعرف باسم حفل التتويج الكبير والحفلات الموسيقية، ويعتبر غداء التتويج الكبير هو وقت للأصدقاء والعائلة والجيران ليكونوا جزءًا من الاحتفال بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه في جميع أنحاء المملكة المتحدة من خلال مشاركة الطعام معًا كمجتمع، سواء كان ذلك في الداخل أو في الهواء الطلق.