«الأرصاد»: 4 ظواهر جوية تضرب المحافظات غدا.. تراجع الحرارة 4 درجات

نوهت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث 4 ظواهر جوية تضرب محافظات مصر، وذلك خلال موجة الطقس ليوم غداً الجمعة 5 مايو، حيث يسود طقس يوم غداً، مائل للبرودة خلال الساعات الأولى من اليوم مع انتشار للشبورة المائية صباحاً، ومعتدل نهاراً، كما يسود طقس مائل للبرودة ليلاً، على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، كما تشهد درجات الحرارة انخفاض سجل 4 درجات مئوية في محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى.

انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح والأتربة والرمال

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، إلي انخفاض في درجات الحرارة، ليوم غداً الجمعة، التي تشمل محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية للبلاد، علاوة علي نشاط كبير للرياح خلال فترات اليوم ، بينما تنشط الرياح في بعض محافظات الوجه البحري، ووسط وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة علي السواحل الشمالية.

طقس غداً الجمعة وتوقعات في انخفاض في درجات الحرارة

حيث توقعت هيئة الأرصاد في طقس يوم غداً الجمعة، درجات الحرارة كالتالي:

- سجلت درجة الحرارة العظمي علي محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، 33 درجة مئوية، والصغرى، 22درجة مئوية، وسط انخفاض 4 درجات في معدلات الحرارة عن طقس اليوم.

- سجلت درجة الحرارة العظمي علي السواحل الشمالية، 31 درجة مئوية، والصغرى 18 درجة مئوية، وسط انخفاض 3 درجات في معدلات الحرارة عن طقس اليوم.

- سجلت درجة الحرارة العظمي في جنوب ووسط سيناء، 35 درجة مئوية، والصغرى،22 درجة مئوية، وسط ارتفاع 3 درجات في معدلات الحرارة عن طقس اليوم.

- كما سجلت درجة الحرارة العظمي في شمال الصعيد، 36 درجة مئوية، والصغرى، 20 درجة مئوية، وسط انخفاض درجتين في معدلات الحرارة عن طقس اليوم.

- بينما سجلت درجة الحرارة العظمي في جنوب الصعيد، 38 درجة مئوية، والصغرى، 22 درجة مئوية، وسط انخفاض 1 درجة واحدة في معدلات الحرارة عن طقس اليوم.