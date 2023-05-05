الفنان أحمد فهيم: «مسلسل جعفر العمدة عوضني عن كل اللي فات»

أعرب الفنان أحمد فهيم عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في دور «سيد» ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة»، مؤكدًا أنه استمتع كثيراً بتجسيد هذا الدور الذي حاز على إشادة الجمهور والنقاد، وأنه يشعر بالفخر والسعادة لتلقيه الكثير من الثناء والتقدير على أدائه، مضيفًا: «كلام كتير سمعته وبسطني وعوضني عن كل اللي فات وكل سنين الشقا اللي شوفتها في الشغلانة».

تلقى اتصالًا من المخرج محمد سامي قبل بدء تصوير المسلسل بيومين

وحكى فهيم عن مشاركته في المسلسل خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» مشيرًا أنه تلقى اتصالًا من المخرج محمد سامي قبل بدء تصوير المسلسل بيومين وعرض عليه المشاركة في المسلسل وحكى له عن الدور مؤكدًا أنه أنهى المكالمة ولم يستوعب ما تلقاه لافتًا أنه ذهب واستلم حلقات المسلسل وقرأها وبدأ تصوير أول مشهد له وهو «ضرب وداد بالقلم».

الدور صعب بسبب التغيرات الكبيرة في الشخصية

وأشار فهيم إلى أنه اعتبر الأمر تكليف ومسئولية كبيرة وحمل كبير عليه وظل في عزلة تامة لمدة 3 أيام في منزله يقرأ الدور ولم يتواصل مع أهله وأولاده للتركيز في قراءة الدور، مشددًا على صعوبة الدور بسبب التغيرات الكبيرة في الشخصية خاصة ما بعد الاعتداء عليه في الحلقة 18، مضيفًا «من 1 لـ17 أنا حاجة ومن 18 لأخر المسلسل انا حاجة تاني».