مي كساب عن دورها في «جعفر العمدة»: «المخرج طلب مني أضحك في عز العياط»

تحدثت الفنانة مي كساب، عن أداء دور «ثريا» بمسلسل «جعفر العمدة»، قائلة: «النجاح الكبير لمسلسل جعفر العمدة فاق كل توقعاتنا، وهذا توفيق كبير للغاية من ربنا سبحانه وتعالى»، مشيرة إلى أن المخرج محمد سامي أخبرها بأنه يكتب دور شخصية يليق عليها.

مي كساب تتحدث عن دورها في المسلسل

وأضافت مي كساب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»: «أول ما جالي ورق الشخصية، كان عندي فضول كبير إني أعرف تفاصيل الشخصية، لذلك قريت تفاصيل الـ30 حلقة في نفس اليوم، وتناقشت مع محمد سامي حول الدور والدراما الخاصة بالمسلسل لمدة 4 ساعات»، متابعة أنَّها كانت في قمة سعادتها كون الدور ثري وبه تطورات وأحداث كثيرة فضلًا عن احتوائه على مشاعر جديدة عليها لم أعيشها بها من قبل، كوميديا وتراجيديا في نفس الوقت».

مي كساب: الكواليس كانت أكثر من رائعة

وتابعت: «محمد سامي قالي أنا عايزك على طول في عز العياط تضحكي»، مشيرة إلى أنَّ الكواليس كانت أكثر من رائعة، وكل فريق العمل على وعي تام ومدرك أهمية هذا العمل، مضيفة: «بحب مشاهدي مع كل الفنانين المشاركين في مسلسل «جعفر العمدة»».