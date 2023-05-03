منة فضالي: تجربتي بعد «جعفر العمدة» ستكون الأصعب.. وأحتاج للراحة

تحدثت الفنانة منة فضالي عن طفولتها، موضحة أنَّها كانت تتخلص من اللعب للأطفال في الشارع، لافتة إلى أن أسرتها كانت تجعلها ترتدي «ذهب وخرزة زرقاء» منذ طفولتها ولكنها كانت تتخلص منه وتخبرهم بفقدانه، مشيرة إلى أنَّ والدتها حينما اكتشفت ذلك عاقبتها «ماما كانت بتحب دايمًا تحرقني بالشمعة».

منة فضالي: تسببت في نوم فريق عمل أحد المسلسلات بسبب وجبة فسيخ

وأوضحت منة فضالي، خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» أنَّها «تحب الفسيخ جدًا وتأكله وعزمت مرة فريق عمل تصوير أحد المسلسلات على الفسيخ والبصل وتفاجأت بأنهم ناموا بعدما تناولوا الفسيخ، المخرج قال فركش بدل ما يقول أكشن».

منة فضالي: نفسي أعمل حاجة في نفس مستوى جعفر العمدة

وأشارت منة فضالي إلى أنَّ اختيارها لعمل قادم سيكون صعب جدًا بالنسبة لها بسبب نجاحها في مسلسل جعفر العمدة مضيفة «هاخد بريك شوية وبعدين أنا نفسي أعمل حاجة في نفس المستوى بس هيبقى صعب لأن النجاح اللي نجحناه محصلش والحمد لله لغاية دلوقتي بننجح والاختيار الجاي هيبقى أصعب».