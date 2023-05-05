رفع اسعار الفائدة عالميا يكبد النفط خسائر كبيرة.. البرميل بـ 69 دولارا

جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط حول 69 دولارًا لبرميل النفط، اليوم الجمعة، وكانت في طريقها لخسارة نحو 10% هذا الأسبوع، متأثرة بالمخاوف المستمرة من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يبطئ الاقتصاد العالمي ويضر بالطلب على الطاقة.

تشديد الأوضاع المالية يدفع الاقتصادات الرئيسية إلى الركود

وفقا لما أعلنه موقع «ترنيدينج أيكونمي»، قام كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع، ما أثار المخاوف من أن تشديد الأوضاع المالية سيدفع الاقتصادات الرئيسية إلى الركود.

صادرات الخام الروسية تقفز فوق 4 ملايين برميل يوميًا

وعلى صعيد العرض، قفزت صادرات الخام الروسية فوق 4 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي، على الرغم من تعهد البلاد بخفض الإنتاج، وأثار هذا تكهنات بأن روسيا قد تكثف صادراتها النفطية لتعظيم الدخل لاقتصادها المحاصر.