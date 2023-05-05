وفاة الفنان التشكيلي إبراهيم حنيطر.. وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

توفي الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير الساخر إبراهيم حنيطر، عن عمر يناهز 75 عاما على أن يكون تشييع الجنازة عقب صلاة عصر اليوم الجمعة.

وفاة إبراهيم حنيطر

ونشرت أسرة الراحل عبر حساب إبراهيم حنيطر الشخصي على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون والدي (ابراهيم حنيطر) في ذمة الله، صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم بعد صلاة العصر والدفن بمقابر العائلة نسألكم الدعاء، وإنا لله وإنا اليه راجعون».

معلومات عن إبراهيم حنيطر

وحسب السيرة الذاتية المنشورة عن إبرهيم حنيطر عبر الموقع الرسمي لقطاع الفنون التشكيلية، فهو مولود في القاهرة يوم 26 أغسطس 1948، حاصل على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم الحفر والطباعة والجرافيك 1973.

وشارك إبراهيم حنيطر في العديد من المعارض الجماعية والفردية وله مقتنيات في متحف الفن الحديث، كما أصدر عددا من المؤلفات منها كتاب «نحارب ونبتسم» بالكاريكاتير، إصدار الهيئة العامة للإستعلامات 1974، كتاب الإرهاب إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب، وغيرها كما أسهم في العديد من برامج التليفزيون المعنية برسوم الكاريكاتير والفنون التشكيلية، وعمل كمقدم برنامج الإنترنت للأطفال بالقنوات الفضائية.