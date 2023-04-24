وفاة الفنان أحمد السطوحي.. وقطاع الفنون التشكيلية ينعاه

نعى قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، الدكتور النحات أحمد السطوحي، الذي رحل عن عامنا مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

نعي قطاع الفنون التشكيلية

وقال قانوش في بيان صحفي: «بخالص الحزن ينعى قطاع الفنون التشكيلية وفاة النحات القدير الدكتور أحمد السطوحي الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض».

وأضاف قانوش: «ثمانون عاماً هي عمر الأستاذ الجليل أحمد السطوحي وهب منها نحو ستون عاماً للفن وللعلم وللإبداع، حفر اسمه كرمز من رموز الحركة التشكيلية المعاصرة، رحلة عطاء تميزت بالتفرد والبحث عن شخصية فنية مختلفة تمتع المُتلقي وتُضيف صفحة مضيئة في تاريخ الفن، وتنوعت إبداعاته وتميزت لكن أخص هنا إسهاماته وأعماله في مجال التشكيل بحديد الخردة التي جاءت راقية ومدهشة وسباقة تاركاً ميراثاً هو كمدرسة ببصمة خاصة تحمل اسمه ألهمت وتُلهم أجيال من بعده.. رحم الله الفنان القدير، ورزق أهله ومحبيه الصبر والسلوان».

معلومات عن الفنان أحمد السطوحي

الفنان أحمد السطوحي مواليد محافظة أسوان في 1942، بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم النحت جامعة الإسكندرية 1966، دكتوراه الفلسفة في الفنون تخصص نحت جامعة الإسكندرية 1981، وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية سابقاً، نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية سابقا في الفترة من (1996- 2000).

له العديد من المشاركات في الحركة التشكيلية المصرية سواء بمعارض فردية أو الفعاليات الجماعية، كذلك له العديد من المشاركات في الفعاليات الدولية بمصر والخارج.

رصعت الجوائز رحلة عطاءه منها جائزة النحت بينالي الكويت 1996، جائزة الدولة التشجيعية لعام 1998فى مجال التشكيل المباشر للحديد، جائزة شرفية في بينالي الاسكندرية الدورة (21) 2001، شهادة تقدير عالمية باسم (Contribution to Science ) مقدمة من معهد المعلومات العلمية IsI 2003، وللفنان مقتنيات لدى أفراد وشركات بمصر والخارج ومقتنيات رسمية بوزارة الثقافة، ومتحف الفن المصري الحديث بالإسكندرية، ومتحف الفن والحديقة بمركز الجزيرة للفنون.