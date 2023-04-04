«الفنون التشكيلية» تُضيء ليالي رمضان في متحف «محمود مختار»

أعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، برنامجا فنيا وثقافيا لليالي رمضان هذا العام، تنتشر في كل مواقعه، ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الجماهير، فضلا عن التعاون مع العديد من قطاعات الوزارة للتوسع في تقديم الخدمات الثقافية والتفاعل مع المجتمع.

ومن بين المواقع المتألقة في رمضان، مركز محمود مختار الثقافي الذي انطلقت فيه فعاليات ليالي رمضان ببرنامج فني شامل ومتنوع، بين عروض للأعمال التشكيلية وعروض لمنتجات الحرف التقليدية والأزياء التراثية وورش حية للجماهير بجانب عروض لفرق الفنون الشعبية والتنورة.

ليالي رمضان في مركز محمود مختار

ويستضيف المركز مساء غدٍ الأربعاء 5 أبريل، الرابع عشر من رمضان فرقة كورال الجيزة لتقديم مجموعة من فقراتها الفنية الممتعة، كما سيستضيف يوم الاثنين 10 أبريل، الليلة التاسعة عشر من ليالي رمضان فرقة النيل للفنون الشعبية مع عروض للتنورة، ونجح هذا تنوع المحتوى في جذب عدد كبير من الجماهير يوميا للتفاعل والاستمتاع والمشاركة في أمسيات رمضانية عامرة بالفنون.

متحف محمود مختار بجوار نادي القاهرة الرياضي ومحطة مترو دار الأوبرا بالجزيرة، الفعاليات المسائية في رمضان من الساعة الثامنة وحتى الساعة الحادية عشرة يوميا عدا الجمعة.