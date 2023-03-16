«الفنون التشكيلية» ينظم معرض «منمنمات تراثية» الأحد

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، معرضا فنيا بعنوان «منمنمات تراثية»، رؤية مستحدثة لفن التطعيم والترصيع، لطلاب كلية التربية النوعية الفرقة الثانية، وذلك بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر الأحد المقبل، في قاعة العروض المتغيرة بمتحف عفت ناجي وسعد الخادم.

مواعيد معرض «منمنمات تراثية»

يستمر المعرض حتى 26 مارس 2023.

المواعيد: يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا عدا يومي الجمعة والاثنين.

العنوان: 22 ش الكريم متفرع من شارع سليم الأول – الزيتون القاهرة.

متحف عفت ناجي وسعد الخادم

وحسب الموقع الرسمي لقطاع الفنون التشكيلية يقع متحف عفت ناجي وسعد الخادم على مساحة 520 مترًا مربعًا، ويعد وعاء لحفظ تراث الفنانين، عفت ناجي، ورفيق رحلة حياتها الفنان والمعلم سعد الخادم، باعتبارهما اثنين من أعلام الفن في مصر في النصف الثاني من القرن الـ20 ورائدين في مجال الفن الشعبي ودراساته.

ويضم المتحف مجموعة من الأعمال الفنية للفنانين، فضلا عن مجموعة من القطع الفخارية الشعبية، إضافة إلى مكتبة خاصة بالفنانين بها كتب نادرة، كما تضم عدد من رسائل الدكتوراه والرسائل الماجستير، وجرى افتتاح المتحف لأول مرة فى الثامن من أبريل عام 2001، ثم خضع الموقع لعملية التطوير وافتتاحه للجمهور في 2013.