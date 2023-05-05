تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة في المخ

حالة كبيرة من القلق أصابت جمهور الفنان أحمد إبراهيم بعدما تم إعلان إصابته بجلطة مرة أخرى بعدما كان قد أصيب بها في الفترة الأخيرة ونقل بسببها إلى المستشفى ولذلك نعرض الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم.

كشف أحد الأصدقاء المقربين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم الذي يتواجد الآن في أحد المستشفىات بمدينة العين في أبو ظبي بدولة الإمارات، مشيرًا إلى أن وضعه مستقر وهو واع تماما لكل ما يحدث حوله.

الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم

وكشف المصدر عن أن الفنان أحمد إبراهيم قد أصيب بجلطة في المخ وهي في المرحلة الثانية وأنه يخضع الآن لعلاج مكثف للسيطرة على الأمر طالبا من جمهوره الدعاء له لتمر الساعات القليلة المقبلة .

يذكر أن الفنان محمد علي رزق كان قد أعلن خبر إصابة الفنان أحمد إبراهيم من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك قال فيه: «الزميل والصديق أحمد إبراهيم أصيب بجلطة في المخ رجاء الدعاء له بالشفاء وإن ربنا يقومه بالسلامة».