تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم وحقيقة فقدانه الوعي

كشف المخرج إسلام إمام، عن تطورات الحالة الصحية لصديقه الفنان أحمد إبراهيم، بعد إصابته بجلطة في المخ، صباح أمس الأربعاء، ودخول أحد المستشفيات في العين بدولة أبو ظبي.

وكتب إسلام إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «أحمد إبراهيم عنده جلطة في المخ من المرحلة الثانية، لكن في وعيه الكامل الحمد لله، مبيتحركش وموجود في مستشفى بمدينة العين، وكل زملاءنا اللي في العين معاه، وأنا هروح له النهاردة إن شاء الله دعواتكم له».

وسبق وعانى الفنان أحمد إبراهيم من جلطة في الساق في مايو الماضي، بسبب حزنه الشديد نتيجة تعرضه لبعض المشكلات في حياته الشخصية، وفقا تصريحات سابقة منه لـ«الوطن».

يذكر أنّ الفنان أحمد إبراهيم، قدم خلال مسيرته الفنية، مجموعة من الأعمال المتنوعة بين السينما والدراما التلفزيونية تتجاوز 80 عملا، بينها «سلسال الدم» بأجزائه، وقدّم ضمن أحداثه شخصية «يحيى»، فضلا عن مسلسلات «جراند أوتيل، والجماعة، ولدينا أقوال أخرى».