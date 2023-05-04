أحمد إبراهيم يصاب بجلطة للمرة ثانية خلال عام.. الأولى بالقدم

أصيب الفنان أحمد إبراهيم بأزمة صحية مفاجئة، دخل إثرها المستشفى، حسبما أعلن صديقه الفنان محمد علي رزق، عبر حسابه على «فيسبوك»، مشيرا إلى أنه أصيب بجلطة في المخ.

إصابة أحمد إبراهيم بجلطة في القدم

لم تكن هذه المره الأولى التي يصاب فيها أحمد إبراهيم بجلطة، إذ سبق وأصيب في مايو من العام الماضي، بجلطة في قدمه، أعلن وقتها عبر حسابه على «فيسبوك»، إصابته بجلطة في القدم، إذ نشر مجموعة صور خلال خضوعه لأشعة، للاطمئنان على حالته الصحية، معلقا: «قدر الله وما شاء فعل.. استراحة محارب».

وفي أزمتة الصحية الأولى قال أحمد إبراهيم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن سبب إصابتة بجلطة القدم، ترجع إلى مشكلات وزعل.

أحمد إبراهيم يدخل مستشفى بالإمارات

وتعرض أحمد إبراهيم للمرة الثانية لجلطة، لكن هذه المره في المخ، حسبما أعلن صديقه إسلام إمام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «أحمد إبراهيم عنده جلطة في المخ من المرحلة الثانية، لكن في وعيه الكامل الحمد لله، مبيتحركش وموجود في مستشفى بمدينة العين، وكل زملاءنا اللي في العين معاه، وأنا هروح له النهاردة إن شاء الله دعواتكم له».