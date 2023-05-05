رئيس التشيك وزوجته يصلان لندن لحضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

وصل الرئيس التشيكي بيتر بيفل، وزوجته، إلى العاصمة البريطانية لندن، من أجل حضور حفل تتويج الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة غدا السبت.

وذكر راديو «براغ الدولي» في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة، أن «بيفل» وزوجته سيحضران مساء اليوم، حفل استقبال في قصر باكنجهام يستضيفه الملك، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحضر أكثر من ألف ضيف حفل الاستقبال إلى جانب كبار أفراد العائلة المالكة.

يشار إلى أن قصر باكنجهام قد أعلن إقامة مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا العظمى في 6 مايو 2023، إذ ستستمر الاحتفالات 3 أيام، وسوف تشمل حفلا موسيقيا بمشاركة نجوم عالميين ومن المتوقع أن يجمع هذا الحدث التاريخي قادة العالم والدبلوماسيين والسياسيين وأفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم.