تتويج الملك تشارلز الثالث يضيف للاقتصاد البريطاني 450 مليون إسترليني

سيكون الآلاف من السياح على موعد في العاصمة البريطانية لندن، مع تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، حيث سيعطي التدفق الهائل للسياح، إلى جانب الإنفاق الاحتفالي من قبل السكان، دفعة تقدر بنحو 450 مليون جنيه إسترليني لقطاعي التجزئة والضيافة في العاصمة.

توقع حضور أجنبي كبير

ويقدر الخبراء أن أكثر من 30 ألف زائر أجنبي إضافي، ما يعادل عدد سكان مدينة بحجم وندسور، بالإضافة إلى عدد كبير من سكان المملكة المتحدة، سيستمتعون بزيارات حفل التتويج إلى لندن، بحسب صحيفة «إيفيننج ستاندارد» البريطانية، اليوم الخميس، والتي نقلت عن رئيس مجلس العموم البريطاني، ليندساي هويل، قوله إن «العالم سيراقب لندن».

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يشارك أكثر من 100 ألف سائح من المتواجدين في لندن باحتفالات تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، في كاتدرائية «وستمنستر أبي» يوم السبت، مع مئات الآلاف من الزائرين من جميع أنحاء المملكة المتحدة، حيث تم حجز كافة الغرف الفندقية تقريبًا بالعاصمة البريطانية، كما وصل عدد من قادة العالم وكبار الشخصيات، إلى لندن، خلال الساعات القليلة الماضية، لحضور حفل التتويج.

إضاءة مميزة لساعة «بيج بن»

وتم إضاءة ساعة «بيج بن» الليلة الماضية بصور للزهور الوطنية للدول الأربعة المكونة للمملكة المتحدة، إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، معروضة على المعلم البريطاني الأشهر باللون الأحمر والأبيض والأزرق، الألوان الوطنية لبريطانيا، كما ظهرت أيضًا كلمات النشيد الوطني «ليحفظ الله الملك»، على برج الساعة.

ونقلت الصحيفة عن عدد من المحللين المتخصصين أن حجوزات إقامة الزائرين الأجانب ارتفعت بنسبة 75.1%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان إجمالي عدد الوافدين إلى لندن، بما في ذلك من جميع أنحاء المملكة المتحدة، أعلى بنسبة 47.4 في المائة عن العام الماضي.

وسيؤدي ذلك إلى إنفاق يقدر بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من الزوار الأجانب وحدهم على الإقامة وتناول الطعام في الخارج والتسوق.

ولكن إذا تمت إضافة الإنفاق الإضافي على الحفلات في الشوارع والمشروبات والوجبات من قبل سكان لندن والتذكارات، فقد يصل الإجمالي إلى أكثر من 450 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لتوقعات منفصلة صادرة عن مراكز الأبحاث.

مغادرة ولي عهد اليابان

وفي العاصمة اليابانية طوكيو، غادر أمير أكيشينو، ولي عهد اليابان، وقرينته، البلاد، متوجهين إلى بريطانيا، لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، بالنيابة عن إمبراطور اليابان، ناروهيتو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» أن الثنائي غادر مطار «هانيدا» الدولي بالعاصمة طوكيو، في وقت سابق اليوم الخميس، على متن طائرة حكومية، ومن المقرر أن تصل إلى مطار «ستانستد» في ضواحي العاصمة لندن في وقت لاحق اليوم.

وتعد الزيارة هي الأولى الرسمية لهما إلى بريطانيا، وتأتي تلبية لدعوة من العائلة الملكية البريطانية إلى الإمبراطور ناروهيتو، لحضور مراسم التتويج.

وسيشارك الثنائي في مراسم استقبال يقيمها الملك تشارلز الثالث في قصر باكنجهام غداً الجمعة، ومراسم تتويج في كنيسة وستمنستر، على أن يعودا إلى اليابان بعد غد السبت.

حضور ممثل للرئيس الصيني

وفي العاصمة الصينية بكين، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماو نينج، اليوم الخميس، أن هان تشنج، نائب والممثل الخاص للرئيس الصيني، شي جين بينج، سيحضر مراسم تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث، المقررة يوم السبت في العاصمة البريطانية لندن، بدعوة من الملك تشارلز الثالث.

ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية اليوم ماو قولها إن هان سيزور أيضاً البرتغال وهولندا، خلال الفترة من 7 إلى 12 مايو، وذلك بناء على دعوات رسمية من حكومتي البلدين.