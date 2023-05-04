القبض على شخص حاول اقتحام قصر باكنجهام قبل مراسم تتويج الملك تشارلز

قبل 48 ساعة من مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، اعتقلت شرطة سكوتلاند يارد، رجل اقترب من بوابات قصر باكنجهام، حيث تم القبض عليه خارج قصر باكنجهام في لندن، وتم احتجازه بموجب قانون الصحة العقلية.

وبحسب تقرير نشر بقناة news18، التي أفادت بأنه تم استدعاء شرطة العاصمة في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي، قبل أيام فقط من مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت المقبل، بعد أن اقترب رجل من بوابات القصر.

اقتحام قبل مراسم تتويج الملك تشارلز

وألقى عدد من عناصر الشرطة خراطيش طلقات نارية في الأرض، وأكدت التقارير أن الملك تشارلز الثالث لم يكن داخل القصر وقت الحادث.

وكشفت الشرطة عن أن الرجل الذي تم اعتقاله يبلغ من العمر 59 عامًا، ووجد أنه يمتلك سكيناً لكنه لم يمتلك سلاحاً نارياً.

وأعلنت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على المقتحم للاشتباه في حيازته سلاحاً هجومياً واعتقل بموجب قانون الصحة العقلية ونقله إلى المستشفى، وسيبقى بكفالة أثناء تلقيه الرعاية الطبية.

مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

وتأتي هذه الواقعة قبل ساعات معدودة تقل عن 48 ساعة من مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث يوم السبت المقبل في تمام الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، والتي من المقرر أن تبدأ بموكب تتويج من خلال خروج الملك وزوجته من قصر باكنجهام إلى دير وستمنستر آبي في لندن، حيث من المقرر أن يقوم الملك وزوجته الملكة في القسم الخاص بالولاء لبريطانيا والكنيسة.

بعد الانتهاء من القسم من المقرر أن يخرج الملك والملكة من الدير إلى قصر باكنجهام فيما يُعرف باسم موكب التتويج، ومن المقرر أن يشهد المواطنين والتلويح للملك والملكة، وتبدأ الاحتفالات.

ومن المقرر أن يتم إضاءة برج إليزابيث، المعروف باسم ساعة بيج بن، وهو واحد من أكثر المعالم شهرة في لندن، بصور ملكية خاصة كل ليلة خلال هذا الأسبوع في الفترة التي تسبق حفل تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا.

وسيكون العرض مستوحى من شعار التتويج للزهور الوطنية للمملكة المتحدة، سيجري بداية من الخميس إلى الأحد المقبل.