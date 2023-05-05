كشفت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445 عبر نظام نور بالسعودية للعام الدراسي المقبل، بالإضافة إلي أنها نشرت عبر صفحتها الموثقة على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» عن الخطة الزمنية التي وضعتها لقبول الطلاب بالمدارس الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن مبكرًا، وذلك عبر موقع الكتروني لتسهيل التقديم على أولياء الأمور وتوفيرًا للجهد والوقت أيضا.

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445 عبر نظام نور بالسعودية

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي تقدمها للقراء في الشرق الأوسط، طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1445 عبر نظام نور بالسعودية، وفق المعلن من وزارة التعليم بالمملكة في السطور التالية:

الخطة الزمنية لتسجيل أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1445هـ من خلال رابط خدمة "التسجيل الإلكتروني" الجديدة. pic.twitter.com/g4e5CN9LpW — وزارة التعليم - عام (@moe_gov_sa) May 4, 2023

عمر تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور

ويمكن لأولياء الأمور بالمملكة العربية، تسجيل ابنائهم للصف الأول الابتدائي في نظام نور للعام الدراسي المقبل 1445، عند سن 5 سنوات وتسعة أشهر فأكثر، وفي هذه الحالة لا يشترط أن يكون الطفل قدر درس في روضة معتمدة.

أما في حالة كان عمر الطفل 5 سنوات و6 أشهر، فيجب على ولي الأمر تقديم شهادة روضة معتمدة، ومن خلال نظام نور يمكن لأولياء الأمور الاطلاع على المدارس القريبة من محل سكن الطفل، لذا يجب أن يتم تسجيل البيانات بدقة لتحقيق أقسي استفادة.

متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي

ويمكن تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور بداية من الأحد المقبل 17 شوال الذي يوافق 7 مايو الجاري، ويستمر حتى 28 من شهر شوال الذي يوافق 20 مايو الجاري، على أن يبدأ تسجيل الطلاب المستجدين بمدارس تحفيظ القرآن الحكومية من 22/ 11/ 1444، ويستمر حتى 4/ 12/1444، بينما يكون التسجيل بالمدارس الأهلية والأجنبية في 22/ 11/ 1444 ويستمر حتى الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد.

التسجيل الإلكتروني لطلاب أول ابتدائي

وحتى يتمكن أولياء الأمور من التسجيل الالكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي، فيجب اتباع الخطوات الآتية:

- سوف يستقبل أولياء الأمور رسالة على الهاتف لرابط تسجيل طلاب الصف الاول الابتدائي في نظام نور.

- يقوم ولي الأمر بتسجيل الدخول والاطلاع على أماكن المدارس المتوفرة وأنواعها سواء «حكومية، أهلية، حفظ قرآن».

- تحديد اسم الطفل المراد تسجيل الطلب، ثم ادخال بيانات السكن بشرط أن تكون دقيقة حتى يتم توزيع الطالب في أقرب مدرسة بمحيط سكنه.

- اختيار المدارس المراد الحالق الطفل بها.

- الضغط على إرسال الطلب والتأكد من قبول الطلب.