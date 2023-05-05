تجديد حبس 3 متهمين بالاتجار في الحشيش بالمطرية

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهمين في حيازة كمية من مخدر الحشيش للاتجار بها في القاهرة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما أمر بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالب المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن التشكيل العصابي مكون من 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بمنطقة المطرية بالقاهرة قاموا بمزاولة نشاط إجراميا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بذات المنطقة من أجل تحقيق الربح المادي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 6500 كيلوجرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات البيع وهاتف محمول.

العقوبة المتوقعة على المتهمين

وحول الموقف القانوني يقول المحامي محمود عبد الله إن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.