«الجنايات» تعاقب عامل بناء أنهى حياة سيدة في الدقهلية بالسجن المؤبد

قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية الدائرة الثامنة، اليوم، بالسجن المؤبد على عجوز «عامل بناء» مقيم قرية «شبرا قبالة» التابعة لمركز السنبلاوين لاتهامه بقتل سيدة في العقد الخامس من عمرها مستخدمًا سلاحا أبيض «سنجة»، إثر محاولة الاعتداء عليها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي في القضية رقم 29394 لسنة 2022 جنايات مركز السنبلاوين المقيدة برقم 3207 كلي جنوب المنصورة.

إحالة متهم قتل سيدة دافعت عن شرفها

وأحال المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم «أحمد .إ.إ» 68 عامًا، عامل بناء، إلى محكمة جنايات المنصورة، لأنه بتاريخ 26 سبتمبر 2023 بدائرة مركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية قتل المجني عليها «منال ع. ا.»، عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن دلف إلى مسكنها وعلى إثر مشادة بينهما وجه لها عدة ضربات بسنجة استقرت بمناطق متفرقة من جسدها، مُحدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، على النحو المبين بالتحقيقات.

أقوال زوج المجني عليها أمام النيابة العامة

وأدلى «عادل إ.»، زوج المجني عليها، بأقواله في تحقيقات النيابة العامة، أن زوجته أخبرته قبل وفاتها بتعرض المتهم الدائم لها وطلبه إقامة علاقة معها، وتوصلت تحريات المباحث أنه بناء على اتفاق مسبق بين المتهم والمتوفاة قصد الأول مسكنها وعلى إثر مشادة كلامية بينهما تعدى عليها بالضرب بسنجة بأن كال لها ضربات عدة استقرت بعموم جسدها فأحدث إصابتها قاصداً من ذلك إزهاق روحها.

وأثبت تقرير مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمان المجني عليها إصاباتها بـ16 طعنة جرح حوافها محمرة ومستوية.