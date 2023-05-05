عرض المتهم بقتل جاره في المطرية على الطب الشرعي  

قررت النيابة العامة عرض المتهم الذي قتل شابًا بطعنه بسكين نافذة في القلب، بسبب خلافات في منطقة المطرية، على الطب الشرعي لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات. وذلك لتحديد ما إذا كان المتهم في حالة تأثر بالمخدرات أثناء ارتكاب الواقعة أم لا. كما استمرت النيابة في حبس المتهم، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية لوفاة المجني عليه.

وطلبت النيابة العامة من الأجهزة الأمنية تسريع التحقيقات للوصول إلى ملابسات الحادث، وكذلك تقريراً حول ما رصدته كاميرات المراقبة في موقع الجريمة.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة المطرية إخطارا من أحد المستشفيات بوصول شاب مصاب بطعنه نافذة في القلب ولفظ أنفاسه الأخيرة ، وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملاساتها، كما طلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة

وكشفت التحريات بأن جار المجني عليه وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.