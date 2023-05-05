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ضبط المتهمين بسرقة الأبواب الحديدية لمقابر قرية عامر في السويس

كتب:

محمد بركات
12:25 م | الجمعة 05 مايو 2023
سيارة شرطة - تعبيرية

سيارة شرطة - تعبيرية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول تعليق عبر «فيس بوك»، يتضمن الادعاء بسرقة الأبواب الحديدية الخاصة بمقابر قرية عامر بالسويس.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين «لأحدهما معلومات جنائية»، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبحوزتهما 3 أبواب حديدية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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