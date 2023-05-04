تعريفة الركوب الجديدة في محافظة السويس للخطوط الداخلية

تعريفة الركوب الجديدة في محافظة السويس، شهدت تحركا بين 15 و75 قرشا بين منطقة الأربعين والمناطق والضواحي المتواجدة في أطرف المحافظة، في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الساعة 2 صباح اليوم الخميس.

تعريفة الركوب الجديدة في محافظة السويس

تعريفة الركوب الجديدة في محافظة السويس، اعتمدها اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، حيث تم إقرار التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية، التي تربط أحياء المحافظة ببعضها، وكذلك بين محافظة السويس والأقاليم والمحافظات الأخرى بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية تحريك سعر لتر السولار ليصبح 8.25 جنيها، دون تحريك البنزين أو الغاز الطبيعي.

زيادة بين 15 و75 قرشا بين الأربعين والضواحي

وتضمنت زيادة تعريفة الركوب الجديدة في محافظة السويس، بعد تحريك سعر السولار، بالنسبة للسيارات العاملة، على الخطوط الداخلية بنسبة تقل عن 10%، بعد تقدير الزيادة وتقريبها إلى أكبر كسر يتيح تجاوز حدوث أزمة بسبب الفكة التي تتكرر مع كل زيادة، حيث تقل أحياناً عن أقل عملة متداولة.

وفي محطات وقود تموين السيارات، السائل والغاز في أحياء مدينة السويس سادت حالة من الهدوء اليوم، وكان سريان العمل ومعدل التموين بشكل طبيعي بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود

التموين: إجراء حصر للكميات في خزانات المحطات

ومن جانبه قال المحاسب محمد رشاد، وكيل وزارة التموين بمحافظة السويس إنه جرى إجراء حصر، بمعرفة مندوبي الشركات المسؤولة عن توفير الوقود للمحطات، للكمية الموجودة في الخزانات، قبل إقرار الزيادة على الطلمبات وهو إجراء متبع مع تحريك سعر الوقود سواء بالزيادة أو الخفض، وقبل زيادة تعريفة الركوب الجديدة في محافظة السويس.

انتظام العمل بالأجرة الجديدة

وقال اللواء عبدالعظيم محمد مدير مشروع المواقف، في تصريحات خاصة، أن العمل منتظم بشكل طبيعي في مواقف الأجرة الداخلية، وفقاً تعريفة الركوب الجديدة في محافظة السويس، وجرى اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها وتعليقها بمكان واضح أمام المواطنين في المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم، لافتاً إلى أن 60% من الميكروباص على الخطوط الداخلية بين أحياء السويس تعمل بالغاز الطبيعي، والباقي بالسولار.