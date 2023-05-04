خدمات مهمة تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بأسهل طريقة.. اعرفها

تتيح وزارة الداخلية للمواطنين الحصول على الكثير من الخدمات إلكترونيًا بطريقة سهلة ومبسطة من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي، إذ يمكن الدخول على موقع وزارة الداخلية واختيار الخدمة التي يرغب المواطن في الحصول عليها واتباع عدد من الخطوات المبسطة التي تنتهى بالحصول على تلك الخدمة.

خدمات وزارة الداخلية

ومن بين تلك الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية من خلال موقعها الإلكتروني استخراج بطاقة رقم قومي، وثيقة ميلاد، شهادة وفاة، وثيقة زواج، وثيقة طلاق، قيد عائلي، قيد فردي، تجديد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة قيادة.

ومن الخدمات ايضًا استخراج بدل تالف رخصة قيادة، الاستعلام عن المخالفات المرورية، استخراج تصريح عمل أول مرة، تجديد تصريح عمل، بدل فاقد تصريح عمل، مخالصة، استخراج شهادة تحركات، متابعة بلاغات جرائم تقنية المعلومات.

وللحصول على تلك الخدمات، يمكنك الدخول على موقع وزارة الداخلية عن طريق الرابط التالي: https://moi.gov.eg/home/directoryservices، والقيام بتسجيل الدخول على الموقع.

وفي حالة عدم وجود حساب لك على الموقع يمكنك إنشاء حساب بطريقة مبسطة والقيام بالدخول، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة بالشريط العلوي في الموقع «دليل الخدمات»، وبعدها ستظهر لك عدد من الأيقونات الخاصة بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية يمكنك الضغط على الخدمة المطلوبة، وبعدها ستقوم بإدخال عدد من البيانات الخاصة بك والقيام بتسديد الرسوم، وبعدها ستقوم بالحصول على الخدمة.