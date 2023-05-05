ضبط 45 قطعة سلاح بحوزة 43 متهما خلال حملة أمنية في أسيوط

قام قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرتي قسم ومركز شرطة أبوتيج، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 45 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (9 بنادق آلية – 15 بندقية خرطوش – 21 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 43 متهما، لـ 29 منهم معلومات جنائية.

ضبط 11 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 11 متهما، لـ 8 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 568 حكما قضائيا متنوعا.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.