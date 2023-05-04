«الداخلية»: القبض على عصابة تسرق السيدات كبار السن في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة في القاهرة، لقيامهما بسرقة السيدات كبار السن، بأسلوبي انتحال الصفة والمغافلة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من إحدى السيدات غير معلومة لديها، حضرت إليها بمسكنها وقامت بإيهامها أنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية، وتقوم على دراسة حالة كبار السن، لصرف معاش حكومي إلا إنها فوجئت بمغافلتها، والاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنها ولاذت بالفرار.

بلاغ من سيدة بسرقة مشغولاتها الذهبية

وأوضحت الأجهزة الأمنية بأنه بإجراء التحريات وجمع المعلومات، والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات، لها معلومات جنائية، مقيمة بالجيزة.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافها وضبطها حال تواجدها بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بأسلوبي انتحال الصفة والمغافلة، وأقرت بتصريف المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلها سيئ النية، صاحب محل مشغولات ذهبية، مقيم بالجيزة.

ضبط المتهمة وشريكها في السرقة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب محل المشغولات الذهبية، وعثر بحوزته على كافة المسروقات، وكمية من المشغولات الذهبية، وأقر بتحصله عليها من المتهمة المذكورة، وبمواجهته اعترف بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

كما اعترفت المتهمة بمزاولتها نشاطا إجراميا، تخصص في السرقة من داخل المساكن من خلال استهداف السيدات كبار السن، وإيهامهن بأنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية، والاستيلاء على ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وأن المضبوطات حيازة المتهم المذكور من متحصلات 8 وقائع سرقة آخري، لافتة إلى إنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية، كما اعترف المذكور بتصرفه في عدد من المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهموها بالسرقة.