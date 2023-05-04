«الداخلية» تضبط 7عصابات إجرامية تخصصت في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط عدد 7 تشكيلات عصابية، ضموا عدد 26 متهما، من بينهم 7 عملاء سيئ النية، لعدد 18 منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

الإرشاد عن المسروقات

وأكدت أجهزة وزارة الداخلية، أنه بمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب عدد 76 واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن «الدقهلية، المنوفية، القليوبية، الغربية، الشرقية»، لافتة إلى أن المتهمين أرشدوا عن المسروقات.