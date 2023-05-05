ضبط «حشيش» بمليون جنيه مع تاجر مخدرات قبل توزيعه في الجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، حال استقلاله سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزته 20 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، وزنت 2 كيلوجرام.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تنقلاته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، كما أرشد عن كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، داخل شقة سكنية مملوكة له كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 960 ألف جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.