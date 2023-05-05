ضبط تاجر عملة «أون لاين» في حي عابدين بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي، من خلال صفحة على «فيس بوك».

عقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وبحوزته مبلغ مالي «عملة أجنبية»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي بقصد الاتجار فيه خارج نطاق السوق المصرفية، بقصد تحقيق الأرباح.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.