ضبط 5500 قرص «باركينول» مع تاجر مخدرات في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، اتجار أحد الأشخاص، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم، في الأقراص المخدرة، متخذًا من محل سكنه، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحل سكنه، وبحوزته 5500 قرص مخدر من «الباركينول - الأموتريل – أبتريل» بالإضافة إلى مبلغ مالي.

ضبط شخص يتاجر في المواد المخدرة

وبمواجهته، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.