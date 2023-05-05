«الداخلية» تضبط عصابة تخصصت في سرقة المساكن بالقاهرة
12:44 م | الجمعة 05 مايو 2023
أجهزة أمن وزارة الداخلية - صورة أرشيفية
تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة عدد (2 شاشة تلفاز – 2 أسطوانة غاز) من داخل الشقة محل سكنه.
ضبط المتهمين بالسرقة
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب التسلق، كما اعترفوا بمزاولتهم نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المساكن، وقيامهم بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقروا ببيع جميع متحصلات السرقة لدى عميليهما (شخصين) تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها.
اعترافات المتهمين بالسرقة
باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.