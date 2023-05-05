120 شابا وفتاة يمارسون الرياضة على كورنيش الإسكندرية (صور)

شارك 120 شابا وفتاة بالإسكندرية في التدريبات الرياضية التي يتم تنظيمها على أحد شواطئ المحافظة بشكل دوري منذ 4 سنوات، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، وبرعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، وذلك في إطار جعل الرياضة أسلوب حياة وتعزيز المشاركات المجتمعية للنشء وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة.

سباق جينو بمسافة 7 كيلومترات

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إن الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تنفذ برنامج منشطي الأحياء السكنية، والذي ينفذ كل يوم جمعة على أحد شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، وأقيم برنامج اليوم بمنطقة بئر مسعود، كما شارك المواطنون في سباق چينو بمسافة 7 كيلومترات، والمنظم بواسطة فريق Age Group، والإدارة المركزية للتنمية الرياضية.

المشروع ينفذ منذ 4 سنوات

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، أن هذا المشروع ينفذ منذ أكثر من 4 سنوات، ويعد أحد أهداف استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقتها القيادة السياسية ويعكس مدى اهتمامها بالشباب، والتي تتضافر جهود مؤسسات الدولة لتنفيذها، ما سيكون له الأثر البالغ على الإنسان المصري على كل المستويات.

وشارك في برنامج منشطي الأحياء السكنية 120 شخصا، وينفذ كل يوم جمعة في الساعة الثامنة صباحا بأحد الأحياء السكنية.