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«الداخلية» توضح تفاصيل مطالبات الأهالي بإنشاء مطب صناعي بطريق الواحات

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:49 م | الجمعة 05 مايو 2023
مرور على الطريق - صورة أرشيفية

مرور على الطريق - صورة أرشيفية

كشفت وزارة الداخلية عن تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن التماس الأهالي بإنشاء مطب صناعي بمحيط مدينة الفردوس ودريم لاند بطريق الواحات 6 أكتوبر بالجيزة، للحد من سير السيارات بسرعات عالية حفاظاً على حياة المواطنين.

تكثيف الخدمات المرورية

بالفحص تبين أن الطريق المشار إليه يشهد أعمال رفع كفاءة وتطوير ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن، وتبين قيام الشركة المُسند إليها أعمال التطوير بإنشاء كوبري لخدمة عبور المُشاة ضمن أعمال التطوير، فضلاً عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف الخدمات المرورية اللازمة بمحيط المنطقة المشار إليها لمتابعة الحالة المرورية وضبط المخالفين.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع