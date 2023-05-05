دعاء يوم الجمعة.. احرص على ترديده حتى تغيب الشمس

أكثر ما يحرص عليه العديد من المسلمين هو دعاء يوم الجمعة، وذلك لأن هذا اليوم هو خير أيام الأسبوع، ويعتبر بمثابة العيد الأسبوعي للمسلمين، وفيه يحرص الكثير منهم على الصلاة على النبي، والدعاء لله عز وجل، وذلك لما في هذا اليوم من خير وبركة، وتوضح «الوطن» من خلال هذه السطور، أفضل الأدعية في يوم الجمعة.

دعاء يوم الجمعة

دعاء يوم الجمعة له أكثر من صيغة، ولا بد من الإشارة إلى عدم وجود صيغة معينة على العبد استعمالها، بل في هذا اليوم المبارك، يمكن للعبد أن يسأل الله تعالى ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، وأن يدعو بكل ما يرغب، وأن يدعو لمن يحب وأهله وولده.

ومن الأدعية التي تندرج تحت دعاء يوم الجمعة هي «اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم الطيب المبارك»، وفي يوم الجمعة يحرص العديد من المسلمين على الإكثار من الدعاء بما تشتهي الأنفس، لأن الله عز وجل قد خص هذا اليوم بساعة إجابة، يستجيب الله سبحانه وتعالى خلالها لكل دعاء.

دعاء يوم الجمعة للعافية

ويمكن أن يردد العبد دعاء يوم الجمعة للعافية، وهو: «اللهم في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة»، وسبق وأوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أن من الساعات التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء خلال يوم الجمعة هي ساعة الغروب.

وعن دعاء يوم الجمعة، يمكن للعبد ترديد الدعاء التالي:

- «اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من الفقر، والقلة والذلة وأعوذ بك من أن أَظلِم أو أُظلَم.. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات»