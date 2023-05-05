اختيار المصري محمد زيدان عضوا بالاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، انضمام 20 صحفيًا جديدا لقائمة أعضائه، وكان من بينهم الصحفي المصري محمد زيدان.

جوائز صحفية لـ محمد زيدان

عمل «زيدان» على العديد من المشروعات الصحفية العابرة للحدود، من بينها: التحقيق الصحفي وثائق باندورا، أكبر مشروع صحفي عابر للحدود في التاريخ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

تنقل الصحفي المصري محمد زيدان، بين العديد من المؤسسات العربية والدولية، وكان ضمن الفريق المؤسس لقسم التحقيقات الاستقصائية بجريدة «الوطن» المصرية، وحصل على العديد من الجوائز الدولية.

«وثائق باندورا»

ويذكر أن «وثائق باندورا» هي عبارة عن تسريب لنحو 12 مليون مستند يكشف عن ثروات سرية، وتهرب ضريبي، وفي بعض الحالات عمليات غسيل أموال لبعض زعماء العالم وأثريائه، وشارك في التحقيق أكثر من 600 صحفي من 117 دولة حول العالم.

وضمت قائمة الصحفيين العرب المنضمين كلا من، الصحفي محمد زيدان من مصر، وهلا نصر الدين من لبنان، وحنان زبيس من تونس، ومحمد بسيكي من سوريا.