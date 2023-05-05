دعاء الرياح والعواصف كما ورد في السنة.. اللهم إني أسألك خيرها

تشهد البلاد اليوم، عاصفة ترابية، لذلك زادت تساؤلات المواطنين عن دعاء الرياح والعواصف كما ورد في السنة خاصة أن يوم الجمعة، خصه الله سبحانه وتعالى بساعة إجابة، يستجاب فيها كل دعاء يدعو به المرء، وفي هذا التقرير توضح «الوطن»، أفضل الأدعية التي يمكن أن يرددها المرء في وقت العواصف.

دعاء الرياح والعواصف كما ورد في السنة

وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت في أحد منشوراتها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دعاء الرياح والعواصف كما ورد في السنة، ومما ورد في هذه الأدعية، هي: «اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما أُرسلت إليه، وأعوذ بك من شرها، وشر ما أُرسلت إليه».

وقالت الإفتاء عن دعاء الرياح والعواصف كما ورد في السنة إن هناك عددا من الأدعية الأخرى التي يستحب أن يرددها المرء، ومنها «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا» وذلك وفقا لما أوضحته دار الإفتاء المصرية في منشورها.

دعاء الرياح والعواصف عن النبي

من الأدعية التي تأتي ضمن دعاء الرياح والعواصف كما ورد في السنة، هي الدعاء التالي: «قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيماً أو ريحاً عُرف في وجهه، قالت: يا رسول الله! إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشة! ما يؤمني أن يكون فيه عذاب؟ عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: {هذا عارض ممطرنا}» (البخاري: 4829، مسلم: 899)».