افتتاح مسجد عزبة المقاول بعد تجديده في قرية بهبشين ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر علي يوسف، في افتتاح مسجد عزبة المقاول بقرية بهبشين، بعد إحلاله وتجديده، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد.

إقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد

وأقيمت شعائر صلاة الجمعة اليوم، بالمسجد عقب افتتاحه، حيث تبلغ مساحته 250 مترا وبتكلفة 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وذلك في حضور علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية، والشيخ رجب حسين عبد اللطيف، مدير أوقاف ناصر، وشربات طه، رئيس الوحدة المحلية لقرية بهبشين.

سعادة بين أهالي عزبة المقاول بافتتاح المسجد

وأبدى أهالي عزبة المقاول التابعة لقرية بهبشين في مركز ناصر، سعادتهم عقب افتتاح المسجد، حيث عبر محمود مسعود، أحد الأهالي، عن سعادته قائلًا: «نحمد الله على افتتاح بيت من بيوت الله، بعد فترة من الإحلال والتجديد»، موجهين الشكر لمديرية الأوقاف في بني سويف ووزارة الأوقاف على التعاون.

وقال أشرف جميل، أحد الأهالي، «شهدنا اليوم افتتاح المسجد بعد إحلاله وتجديده بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والأهالي ومديرية الاوقاف في بني سويف، بتكلفة تخطت الـ2 مليون جنيه».