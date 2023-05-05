منظومة التراخيص الجديدة بالبحيرة تستقبل 3469 طلبا

شهدت مراكز إصدار تراخيص المحال التجارية الجديدة بالبحيرة، انتظام استقبال طلبات التراخيص وفقا لقانون المحال العامة الجديد رقم 157 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث استقبلت مراكز إصدار التراخيص 3469 طلبا تم إدخالها على المنظومة الجديدة، كما تم صدور 460 رخصة حتى الآن.

تراخيص المحال التجارية الجديدة بالبحيرة

يذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الاقتصادية وفتح آفاق استثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال اختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية وتوفير الحماية للاقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.

خطة التنمية المستدامة

وتأتي تراخيص المحال التجارية الجديدة بالبحيرة في إطار استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030، وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد وتحت رعاية اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.