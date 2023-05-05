«الإنتاج الحربي» تُشارك في معرض البناء والتشييد بالعاصمة الإدارية.. غدا

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، مشاركتها في فعاليات معرض البناء والتشييد السادس 2023، والمُقام بأرض المعارض في التجمع الخامس خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو الجاري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمشاركة في المعارض الدولية للحفاظ على التواجد والريادة التصنيعية لشركات وزارة الإنتاج الحربي.

الإنتاج الحربي تروج لمنتجاتها المدنية

وقال محمد عيد بكر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الإنتاج الحربي، إن قطاع التسويق في الوزارة يُنفذ استراتيجية واضحة في مجال الترويج للمنتجات المدنية، وفقًا لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال «بكر»، في بيان صادر عن الوزارة منذ قليل، إن هناك شركتين من شركات الوزارة ستشاركان في المعرض، وهما شركة حلوان للأجهزة المعدنية «مصنع 360 الحربي»، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية «مصنع 144 الحربي».

لمبات الليد وألواح الطاقة الشمسية

وأوضح أن المشاركة ستكون بالعديد من المنتجات المدنية التي تسهم فيها الوزارة في عمليات التشييد والبناء، ومنها «لمبات الليد، وكشافات، وألواح الطاقة الشمسية، وألواح كلادينج».

وأشار إلى استغلال وزارة الإنتاج الحربي لفائض طاقتها الإنتاجية لخدمة المجتمع المدني، والمشاركة في المشروعات التنموية في الدولة تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

وتُشارك وزارة الإنتاج الحربي، في العديد من المعارض، لعرض أحدث ما توصلت إليه من تطور في تكنولوجيات التصنيع المستحدثة، والتي تعمل على خدمة القطاع المدني.