الحكومة ترد على مخاوف دخول مصر في موجات وبائية جديدة: الوضع مطمئن ومستقر

تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي منشورات يستدل منها على تخوف من دخول مصر في موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية، نتيجة توقف العمل في مختبر للصحة العامة بإحدى دول المنطقة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي أكدت أن تلك المنشورات غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماماً ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأي أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كل التدابير الاحترازية بالمطارات والمواني المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.

أشارت الوزارة إلى أن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، قد أعلن أن تقييم المخاطر الناتجة عن سوء التعامل المباشر مع العينات في المختبر المذكور ضعيف جداً.