رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل لجنة مجلس الوزراء لعقد ندوة عن الكوارث الطبيعية

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور صلاح الدين مصلحي، رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور محمد حسان، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة مجلس الوزراء، والنائبة نهي الشريف، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وكان اللقاء عقب الانتهاء من فعاليات ندوة كلية الثروة السمكية تحت عنوان «الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وتأثيرها على المصايد البحيرية».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم الهواري، عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

ورحّب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالضيوف، وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بقضية التغيرات المُناخية لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية نظراً لتأثيرها الكبير على مناحي الحياة.

زيادة الوعي حول العمل المناخي

وقال الدكتور إبراهيم الهواري، عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، أثناء انعقاد الندوة، إن ندوة اليوم تأتى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تتطلب مشاركة جميع الأطراف المستفيدين بما فيها الجامعات المصرية بهدف زيادة الوعي حول العمل المناخي، والعمل على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ من خلال البحث العلمي، لذلك يجب العمل على إدراج تغير المناخ وآثاره كأحد التوجهات البحثية للكلية فى الخطة التنفيذية لخطتها البحثية، وإضافة الأنشطة التوعوية لزيادة الوعي حول العمل المناخي فى أنشطة الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قطاع الثروة السمكية يُعد في مقدمة القطاعات المتأثرة

قالت النائبة نهي الشريف، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، أن قطاع الثروة السمكية يُعد في مقدمة القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية من حيث حجم الإنتاج نتيجة لآثارها السلبية على التنوع البيولوجي فى البيئة المائية وخاصةً الغذاء الطبيعي للأسماك، وارتفاع درجة حرارة المياه، ونقص نسبة الأكسجين المذاب، وغير ذلك مع عوامل المياه التى تؤثر على تكاثر ونمو وحياة الأسماك، بجانب تأثيرها على حوامل الأمراض مما يؤدى إلى تغير الخريطة الوبائية للأمراض وظهور أمراض جديدة.

استعراض أثر التغيرات المناخية على السواحل والمصايد المصرية

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمد حسان فلفل، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة مجلس الوزراء، أثر التغيرات المناخية على السواحل والمصايد المصرية، وخطة الدولة في مجابهة ذلك، للحفاظ على ما تم إنجازه من مشروعات، بالإضافة إلى استعراض الموضوعات المختلفة فى مجال علوم البحار والمصايد، وتأثير التغير المناخي على التنمية الساحلية، والبرامج الخاصة بحماية البيئة البحرية.

مصر تشهد حالياً طفرة فى الاستزراع وتنمية الثروة السمكية

وقدم الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عرضاً عن تأثير التغيرات المناخية على الثروة السمكية فى مصر، لافتاً أن مصر تشهد حالياً طفرة فى الاستزراع وتنمية الثروة السمكية وظهر ذلك واضحاً فى مشروعات المزارع السمكية وتطوير وتنمية البحيرات المصرية، مشيراً إلى أن هناك العديد من المشروعات السمكية الجديدة يُجري العمل عليها سواء في الاستزراع العذب أو المالح لرفع الإنتاج السمكي في مصر، فضلاً عن طرح آلية التكيف مع الآثار الضارة للتغيرات المناخية على الاستزراع السمكي لحماية الثروة السمكية.