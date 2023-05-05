كل ما تريد معرفته عن بركان النار بعد ثورانه.. إجلاء سكان 5 قرى

اندلع بركان دي فويجو، المعروف بـ«بركان النار» في جواتيمالا الأمريكية، خرج معه بعض انبعاثات تسببت في تكوين سحب من الدخان الكثيف والرماد فوق المناطق والمزارع المجاورة من سفح البركان، بلغ ارتفاعه نحو 6 كيلومترات، ما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من ألف شخص من سكان 5 قرى بعدما آثار الدخان قلقهم.

ثوران بركان النار في جواتيمالا

وأشارت وكالة مكافحة الكوارث في جواتيمالا وسط أمريكا الوسطى، إلى أنّ بركان الذي ثار أمس الخميس، بلغ ارتفاعه نحو 3 آلاف و763 مترًا، حيث إنه وأطلق الرماد المنصهر والغاز والصخور التي كانت تدحرجت بسرعة من فوهته متجهة إلى طول جوانب التجمع البركاني.

وأعلنت سلطات جواتيمالا إغلاق طريق رئيسي على سفح بركان النار يربط بين عدد من القرى بمدينة أنتيجوا، وهي منطقة سياحية لها أهمية كبيرة حيث أدرجتها منظمة اليونسكو للأمم المتحدة على لائحتها للتراث الخلاب العالمي، كما أنّها دعت سكان المناطق القريبة للسحابة الرمادية باتباع التعليمات بدقة وحذر المنطقة التي يبلغ عرضها نحو 7 كيلومترات حول بركان النار حفاظا على سلامتهم.

وبحسب موقع «أي بي سي نيوز»، أمرت السلطات السكان إلى ضرورة تغطية خزانات المياه لتجنب أي تلوث وارتداء كمامات وإزالة الحطام المتساقط على منازلهم، وذلك فى محاولة لمنع اى أي أضرار قد تنجم عن ثقل الرواسب.

وفي السياق ذاته، حذّر المعهد الوطني لعلم الزلازل والبراكين في جواتيمالا الأمريكية، من احتمال حدوث تدفقات عديدة من الوحل والأنقاض، بسبب وجود توقعات بهطول أمطار غزيرة، خلال الساعات المقبلة.

بركان النار يقتل أكثر من 200 شخص

ويذكر أن في 2018, قد تسبب ثوران بركان النار فى مقتل نحو 200 شخص، بعد أن تدفق أنهار من الحمم البركانية على جوانبه متوجهة الى قرية سان ميجيل لوس لوتس، وفي ديسمبر الماضي، دفعت انبعاث الرمادية التابعة للبركان السلطات إلى إغلاق أكبر مطار في البلاد بشكل مؤقت.