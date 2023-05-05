مصرع طالب غرقا في ترعة بمركز إيتاي البارود بالبحيرة

لقي طالب مصرعه إثر غرقه في ترعة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق طالب في ترعة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد استقبال المستشفى جثة طالب جراء غرقه داخل ترعة بدائرة شرطة المركز، وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طالب يدعى إبراهيم عبدالله مطر، 16 سنة، مقيم قرية العيون بمركز إيتاي البارود.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.