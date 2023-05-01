انتشال جثة طالب من البحر اليوسفي في المنيا

انتشل أهالي قرية طوخ الخيل غرب مركز المنيا، اليوم الاثنين، جثة طالب إثر غرقه في البحر اليوسفي، في ظروف غامضة، وتم إيداعها بالمشرحة تحت تصرف النياية العامة.

انتشال جثة طالب من البحر اليوسفي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن الأهالي في قرية طوخ الخيل، من انتشال جثة الطالب محمد مختار 22 عاما، مقيم بقرية تلة التابعة لمركز المنيا، من المجرى المائي للبحر اليوسفي، إثر غرقه في ظروف غامضة.

التحفظ على الجثة بالمشرحة

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

وفي وقت سابق، انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثث 3 أشخاص غرقوا في حادثين منفصلين في قرية طوة التبعة لمركز المنيا، وفي قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص.