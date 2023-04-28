انتشال جثة طالب من النيل ووفاة آخر في ظروف غامضة بالمنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب، إثر غرقه في نهر النيل أمام قرية الشيخ فضل في مركز بني مزار، فيما استقبل مستشفى المنيا العام جثة طالب لقي مصرعه داخل منزله بحي غرب مدينة المنيا، في ظروف غامضة، حيث تكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات.

انتشال جثة طالب من نهر النيل

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني مزار، بتمكن قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة «أحمد.ح» 16 عاما، طالب، مقيم بقرية الشيخ فضل من المجري المائي لنهر النيل أمام قرية الشيخ فضل.

تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفي التكامل بالشيخ فضل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري جول ظروف وملابسات الواقعة.

وفاة طالب بمنزله في ظروف غامضة

علي جانب آخر، استقبل مستشفى المنيا العام جثة طالب يدعى «م.م»، 19 عاما، مقيم بحي غرب مدينة المنيا، حيث لقى مصرعه داخل منزله في ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق، حيث كلفت الطب الشرعي بمناظرة الجثة لتحديد سبب الوفاة.

وكانت قوات الإنقاذ النهري في محافظة المنيا، انتشلت صباح اليوم الجمعة جثتي سائق ومزارع لقيا مصرعهما غرقا بالمجري المائي لنهر النيل، إثر سقوط سيارة ربع نقل من أعلى معدية كانت تعبر من البر الغربي للشرقي أمام قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص.