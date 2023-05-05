محافظ الإسكندرية يكلف بمتابعة مشروعات «حياة كريمة» ببرج العرب القديمة

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ بالمتابعة الدورية للخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة المقامة بمركز ومدينه برج العرب القديمة.

ووفقا لبيان محافظة الإسكندرية اليوم، وتنفيذًا لذلك تابعت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، التجهيزات الخاصة بمجمع الخدمات بمركز ومدينة برج العرب القديم وقرى بهيج وأبوصير والغربنيات، برفقة الدكتور طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب.

نائب المحافظ : تتابع تجهيز مجمع الخدمات بمركز ومدينة برج العرب

وقال محافظ الإسكندرية أن كل مجمع من مجمعات الخدمات المقام ببرج العرب يضم بداخله «وحدة محلية مركز تكنولوجي، شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، مكتب تموين، مكتب بريد، مجلس محلى» بحيث يتمكن المواطن من إنجاز كل ما يحتاجه من مكان واحد، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لرؤية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالمواطنين بالمراكز والقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير حياة كريمة لهم.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تقام بها مشروعات مبادرة حياة كريمة فقد اعتادت المبادرة على العمل المستمر والدائم للتطوير في محافظة الإسكندرية إيمانا من الدول بأحقية كل مواطن في حياة كريمة ووصول كافة الخدمات إلى أيدي المواطنين.