محافظة الإسكندرية تحذر السائقين من عدم الالتزام بتعريفة المواصلات: إجراءات رادعة

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، غرامة على سائقي الميكروباص حال زيادة الأجرة في الإسكندرية وذلك بعد اعتماد تعريفة المواصلات الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قيمة الغرامة التي تم اعتمادها على سائقي الميكروباص حال زيادة الأجرة عن المقررة، بالإضافة إلى خطوات الردع وأرقام الشكاوى.

غرامة سائقي الميكروباص حال زيادة الأجرة في الإسكندرية

وبحسب محافظ الإسكندرية، فإن غرامة سائقي الميكروباص حال زيادة الأجرة في الإسكندرية تبلغ 500 جنيه لضمان التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة.

إجراءات رادعة ضد غير الملتزمين

وكلف المحافظ إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار بنشر التعريفة الجديدة بالمواقف والمحطات المختلفة وتعليقها فى مكان ظاهر وإلزام سائق النقل بعمل ملصقات بالتعريفة الجديدة لكل خط سير.

كما كلف المحافظ مباحث المرور ورؤساء الأحياء ومسئولي التموين بالرقابة والمتابعة والحسم في تطبيق التسعيرة الجديدة التي تم اعتمادها.

أرقام شكاوى زيادة الأجرة في الإسكندرية

كما تم انعقاد غرفة عمليات المحافظة على مدار الساعة لتلقى شكاوي المواطنين، وهناك أرقام الطوارئ التالية لاستقبال أية بلاغات تخص التسعيرة الجديدة 114، 4234131، 4234132، 4234133، 4234134، 4234135، 4234136 .