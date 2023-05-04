«حياة كريمة» في مطوبس بكفر الشيخ.. مستشفى بمليار جنيه وبريد ومدارس وإسكان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أنه جار الانتهاء من المشروعات الخدمية في مركز ومدينة مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة».

إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة مطوبس

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم حالياً إنشاء عدد من المشروعات الخدمية بمركز ومدينة مطوبس، ومنها مجمع الخدمات والمركز التكنولوجي، ومكتب البريد بقرية أبو خشبة، التابعة للوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء، ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالقرية، لخدمة قرى الوحدة المحلية للجزيرة الخضراء التي تشمل «الجزيرة الخضراء، والسكري، وبرج مغيزل، وأبو خشبة، وخان الجني».

وأوضح «نور الدين»، أنه يتم أيضاً إنشاء مشروعات الصرف الصحي بقرى «الجزيرة الخضراء، وبرج مغيزل، وأبو خشبة»، بنسبة تنفيذ 66%، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمعدية مهدي، وسيتم الربط عليه مشروعات صرف «حياة كريمة» للقرى المجاورة، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية الهردة، وسيتم الربط عليه مشروعات صرف «حياة كريمة» للقرى المجاورة، وجار إنشاء محطة معالجة زغلول البحري.

إنشاء 9 عمارات سكنية بقرية أبو خشبة

وأضاف «نور الدين»، أنه يتم إنشاء 9 عمارات سكنية بقرية أبو خشبة بنسبة تنفيذ 56%، والانتهاء من إنشاء وصيانة 9 مدارس لمراحل تعليمية متعددة، كما تم إنشاء 5 مراكز شباب وملاعب بقرى الجزيرة الخضراء، وجار إنشاء مركز طبي الجزيرة الخضراء بنسبة تنفٌذ 75%، وإنشاء وحدة صحية وقف بحري بخان الجني، بنسبة تنفيذ 75%، وإنشاء وحدة صحية ببرج مغيزل بنسبة تنفيذ 50%، وتم الانتهاء من رفع كفاءة وحدة صحية عرب المحضر، كما تم تأهيل 3 ترع، عبارة عن إنشاء 3 كباري بـ«المصري، وعطية، وإصلاح السخانية»، والانتهاء من صيانة كوبري معدية مهدي وكوبري فم الخليج، وجار إنشاء كوبري المعهد الديني بنسبة تنفيذ 70%، والانتهاء من صيانة وتوسعات 12 مدرسة، والانتهاء من 4 مشروعات تحسين مياه.

وذكر «نور الدين»، أنه تم تنفيذ الوحدة الصحية بقرية برنبال، بنسبة 70%، و3 عمارات سكنية بنسبة تنفيذ 96%، وتنفيذ مركز طبي خليج بحري بنسبة 75%، ووحدة صحية خليج قبلي بنسبة تنفيذ 70%، والانتهاء من رفع كفاءة 3 مراكز شباب، بقرى «خليج قبلي، وخليج بحري، ومعدية مهدي»، وتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي بقرية برنبال بنسبة تنفيذ 94%، وبقرية معدية مهدي بنسبة 94%، وجار الانتهاء من شبكة الاتصالات بقرية برنبال بنسبة تنفيذ 75%، وبقرية معدية مهدي بنسبة تنفيذ 98%، كما يجري إنشاء 3 مكاتب بريد نموذجية بقرى «الروس، والدفيانة، والسيد البدوي»، وتنفيذ مركز تأهيل اجتماعي، بنسبة تنفيذ 30%، ووحدة تضامن اجتماعي بالروس بنسبة تنفيذ 80%، وتم الانتهاء من تطوير مركز تنمية الأسرة ببرنبال.

صيانة 10 مدارس بقرية منية المرشد

وأفاد «نور الدين»، أنه يتم إقامة 9 عمارات سكنية بقرية منية المرشد، وتتكون كل وحدة سكنية من «3 غرف، وصالة، وحمام، ومطبخ»، كما يتم رفع كفاءة محطة الرفع، وتأهيل ترعة منية المرشد، وتبطين ترعة السعداء بالجواد الغربي، كما تم الانتهاء من إنشاء وتوسعات وصيانة 10 مدارس، وتوسعات في محطة الشرب بمنية المرشد بنسبة تنفيذ 70%، وجار الانتهاء من تحسين مياه الشرب بـ«منية المرشد، وبعزبة عمرو، والقني، والجواد الغربي، وكوم دميس، وإبيانة».

وأكد «نور الدين»، أنه تم الانتهاء من رفع كفاءة 4 مراكز شباب وملاعب، وجار تنفيذ 4 مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بقرى منية المرشد، والانتهاء من مركز طبي منية المرشد بنسبة تنفيذ 83%، والوحدة الصحية عمرو بالمفتي بنسبة تنفيذ 90%، والانتهاء من رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بكوم دميس وإبيانة، وتم الانتهاء من المجمع الخدمي والمجمع الزراعي ونقطة إسعاف الهكس، وجار الانتهاء من مكتبي بريد إبيانة والقني.

وصول نسبة تنفيذ مستشفى مطوبس المركزي إلى 20%

وكشف «نور الدين»، عن وصول نسبة تنفيذ مستشفى مطوبس المركزي إلى 20%، بإشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، بتكلفة تتجاوز مليار جنيه، على مساحة 12 ألف متر، لخدمة أهالي مركز ومدينة مطوبس، والمراكز المجاورة، طبقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل.